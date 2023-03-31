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МВФ одобрил кредитную программу на $15,6 млрд для Украины

МВФ одобрил кредитную программу на $15,6 млрд для Украины Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на 15,6 миллиарда долларов.
Финансы
31 марта 2023 г. 21:04
МВФ одобрил кредитную программу на $15,6 млрд для Украины

Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на 15,6 миллиарда долларов.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванный источник.

Кредит составляет 577% квоты Украины и "направлен на поддержку украинских властей в проведении политики, поддерживающей фискальную, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность, и поддержку текущего постепенного экономического восстановления, способствуя долгосрочному росту на пути Украины к вступлению в ЕС".

В фонде ожидают, что кредит "поможет привлечь масштабное финансирование на льготных условиях от международных доноров и партнеров Украины".

Ранее фонд и власти Украины достигли соглашения на рабочем уровне о предоставлении займа в формате механизма расширенного кредитования (EFF) на сумму $15,6 млрд на 48 месяцев. Средства пойдут на несколько "макроэкономических и финансовых мер" Киева.

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