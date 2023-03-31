МВФ одобрил кредитную программу на $15,6 млрд для Украины

Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на 15,6 миллиарда долларов.
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Кредит составляет 577% квоты Украины и "направлен на поддержку украинских властей в проведении политики, поддерживающей фискальную, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность, и поддержку текущего постепенного экономического восстановления, способствуя долгосрочному росту на пути Украины к вступлению в ЕС".
В фонде ожидают, что кредит "поможет привлечь масштабное финансирование на льготных условиях от международных доноров и партнеров Украины".
Ранее фонд и власти Украины достигли соглашения на рабочем уровне о предоставлении займа в формате механизма расширенного кредитования (EFF) на сумму $15,6 млрд на 48 месяцев. Средства пойдут на несколько "макроэкономических и финансовых мер" Киева.