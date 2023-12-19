О нас

МВФ одобрил план по увеличению размера квот стран-участниц на 50%, до $960 млрд

МВФ одобрил план по увеличению размера квот стран-участниц на 50%, до $960 млрд Международный валютный фонд (МВФ) увеличил на 50%, до $960 млрд размер квот, вносимых государствами-участниками пропорционально их текущим квотам в организации.
Финансы
19 декабря 2023 г. 06:11
МВФ одобрил план по увеличению размера квот стран-участниц на 50%, до $960 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) увеличил на 50%, до $960 млрд размер квот, вносимых государствами-участниками пропорционально их текущим квотам в организации.

Как передает Report, об этом со ссылкой на заявление пресс-службы МВФ сообщает ТАСС.

В документе говорится, что высший директивный орган фонда - совет управляющих утвердил увеличение квот стран - членов МВФ на $320 млрд.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что это снизит зависимость фонда от заемных ресурсов и восстановит первостепенную роль квот в потенциале кредитования. Она выразила надежду, что государства - члены МВФ своевременно выполнят это соглашение.

Если страны - участницы фонда согласятся с увеличением квот, то решение вступит в силу 15 ноября 2024 года. Для его утверждения во многих странах потребуется внести изменения в национальное законодательство.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Баку произошло ДТП, введено временное ограничение движения
В Баку произошло ДТП, введено временное ограничение движения
12 декабря 2023 г. 15:46
Нидерланды за два месяца направили Украине военную помощь на €550 млн
Нидерланды за два месяца направили Украине военную помощь на €550 млн
15 декабря 2023 г. 13:59
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
18 декабря 2023 г. 09:43
Пентагон сможет потратить $100 млн до утверждения военного бюджета на 2024 год
Пентагон сможет потратить $100 млн до утверждения военного бюджета на 2024 год
12 декабря 2023 г. 15:27
В обращение поступила почтовая марка, посвященная 200-летию Гаджи Зейналабдина Тагиева
ФотоВ обращение поступила почтовая марка, посвященная 200-летию Гаджи Зейналабдина Тагиева
13 декабря 2023 г. 18:54
Назван объем средств, выделенных на операции в частных медучреждениях по ОМС
Назван объем средств, выделенных на операции в частных медучреждениях по ОМС
14 декабря 2023 г. 12:05
Сахиба Гафарова проинформировала своего марокканского коллегу о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией
ФотоСахиба Гафарова проинформировала своего марокканского коллегу о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией
14 декабря 2023 г. 21:47
Нефть марки Brent подорожала до $76,96 за баррель
Нефть марки Brent подорожала до $76,96 за баррель
15 декабря 2023 г. 09:47
Полузащитник Манчестер Юнайтед переходит в немецкий клуб
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" переходит в немецкий клуб
16 декабря 2023 г. 01:35
Названы основные цели Руководства по дипломатическому протоколу
ФотоНазваны основные цели "Руководства по дипломатическому протоколу"
16 декабря 2023 г. 12:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi