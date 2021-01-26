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МВФ оценил влияние нынешнего кризиса на сектор производства

МВФ оценил влияние нынешнего кризиса на сектор производства Из-за частичного характера восстановления ожидается, что более чем в 150 странах доходы на душу населения в 2021 году будут ниже уровня 2019 года
Финансы
26 января 2021 г. 20:17
МВФ оценил влияние нынешнего кризиса на сектор производства

Вызванный пандемией кризис приведет к спаду мирового производства в размере 22 трлн долларов США в течение пяти лет.

Как передает Report, такую оценку представила во вторник главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

«Из-за частичного характера восстановления ожидается, что более чем в 150 странах доходы на душу населения в 2021 году будут ниже уровня 2019 года. Эта цифра лишь немного снизится до примерно 110 стран в 2022 году. Прогнозируемые совокупные потери производства в период с 2020 по 2025 год по сравнению с уровнем, прогнозируемым до пандемии, остаются значительными и составляют 22 триллиона долларов США», — сказала Гопинат на пресс-конференции.

В январском докладе о перспективах развития мировой экономики МВФ улучшил по сравнению с своими октябрьскими оценками прогноз по росту мирового ВВП в текущем году на 0,3 процентного пункта (п. п.) — до 5,5%. В 2022 году МВФ ожидает роста на 4,2%. В минувшем году, по подсчетам аналитиков фонда, мировая экономика сократилась на 3,5%.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса.

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