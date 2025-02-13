МВФ: Обзор денежно-кредитной политики должен стать основным инструментом разъяснения политики ЦБА

Обзор денежно-кредитной политики должен стать основным инструментом разъяснения политики Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Обзор денежно-кредитной политики должен стать основным инструментом разъяснения политики Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Международный валютный фонд (МВФ).

"ЦБА осознает важность коммуникаций в современной практике центральных банков. За последние годы он достиг значительного прогресса в этой сфере, что соответствует его постепенному переходу к режиму инфляционного таргетирования, а также приверженности нового руководства принципам открытости и прозрачности", - подчеркивает фонд.

МВФ отмечает, что ЦБА уже добился существенных успехов в области коммуникаций.

"В последние годы значительно повысились прозрачность и открытость банка, что положительно оценивается внешними заинтересованными сторонами - журналистами, финансовыми аналитиками и представителями рынка. Несмотря на ограниченные ресурсы, Департамент коммуникаций играет ключевую роль в управлении информационными потоками. Основные инструменты коммуникации уже внедрены, однако их эффективность можно повысить за счет более формализованного подхода", - говорится в отчете.

Среди рекомендаций по совершенствованию коммуникационной стратегии ЦБА выделяются усиление роли и возможностей Департамента коммуникаций, формализация общей стратегии коммуникации, повышение эффективности коммуникаций в денежно-кредитной политике.

В рамках расширения роли Департамента коммуникаций предлагается увеличить его штат, включить представителей департамента в процесс принятия решений, а также разработать стратегию взаимодействия с различными аудиториями.

МВФ также рекомендует обновить правила взаимодействия со СМИ, расширив их до полноценной Политики коммуникаций. В частности, предлагается внедрить стратегию работы в социальных сетях и создать годовой план коммуникационной деятельности.

"Для повышения эффективности коммуникаций ЦБА необходимо придерживаться более формализованного подхода, пересмотреть стратегию взаимодействия со СМИ, разработать новую политику работы в социальных сетях и интегрировать Департамент коммуникаций в процесс принятия решений", - считает фонд.

По мнению МВФ, Центробанку следует активнее переходить к проактивной коммуникации. В этом контексте рекомендуется разработать систему управления сообщениями (message management), создать систему "коробок сообщений" (message boxes), содержащих ключевые тезисы и аргументы и организовать регулярное взаимодействие с журналистами и аналитиками.

Фонд считает, что ЦБА необходимо повысить эффективность коммуникаций в денежно-кредитной политике. Для этого предлагается сделать Обзор денежно-кредитной политики флагманской публикацией, включающей макроэкономические прогнозы и анализ рисков, улучшить содержание пресс-релизов по ключевой процентной ставке, сделав их более ясными и предсказуемыми и ввести публикацию аналитических материалов по инфляции, банковскому сектору и межбанковскому рынку.

“Обзор денежно-кредитной политики должен стать основным инструментом разъяснения политики ЦБА. В нем необходимо представлять макроэкономические прогнозы, анализ рисков и обоснование решений по учетной ставке. Кроме того, содержание пресс-релизов должно быть структурировано так, чтобы донести ключевые послания до широкой аудитории”, - отмечает МВФ.

Также необходимо разработать систему многоуровневой коммуникации для различных аудиторий (от профессионалов финансового рынка до широкой общественности) и усилить присутствие ЦБА в социальных сетях и использовать визуальные форматы (графики, инфографику, видео).

Кроме того, предлагается ввести систему мониторинга медиа и социальных сетей с регулярным анализом охвата и восприятия сообщений, проводить опросы среди общественности и экспертов для оценки доверия к банку, использовать продвинутые методы анализа, включая вычислительную лингвистику, для оценки доступности информации.

"Необходимо разработать сценарии кризисных коммуникаций, включая механизмы быстрого реагирования на внезапные изменения экономической ситуации. В этом поможет проведение кризисных симуляций, позволяющих протестировать протоколы и выявить возможные пробелы в системе коммуникаций", - говорится в отчете.