МВФ обновил прогнозы по госдолгу Азербайджана до 2031 года

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2025 году общий государственный и государственно-гарантированный долг Азербайджана составит 27,6% ВВП против ранее прогнозируемых 28% ВВП.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2025 году общий государственный и государственно-гарантированный долг Азербайджана составит 27,6% ВВП против ранее прогнозируемых 28% ВВП.

Как передает Report со ссылкой на МВФ, данный показатель, по ожиданиям, сохранится на устойчивом уровне в среднесрочной перспективе.

Согласно прогнозу, в 2026 году уровень госдолга достигнет 28,6% ВВП (ранее - 28,9%), в 2027 году - 28,9% (ранее - 29%), в 2028 году - 29,1% (без изменений), в 2029 году - 29,6% ВВП (ранее - 29,3%), а в 2030 году составит 29,4% ВВП (ранее не прогнозировалось).

Если рассматривать только государственный долг без учета государственных гарантий, его доля в ВВП в прогнозный период также останется стабильной: в 2025 году - 21% ВВП (ранее - 21,4%), в 2026 году - 22,2% (ранее - 22,4%), в 2027 году - 22,7% (без изменений), в 2028 году - 23,1% (без изменений), в 2029 году - 23,8% (ранее - 23,5%), а в 2030 году сохранится на том же уровне - 23,8% (ранее не прогнозировалось).

По данным МВФ, в 2024 году общий государственный и государственно-гарантированный долг составил 27,6% ВВП.

Согласно прогнозам Министерства финансов Азербайджана, к концу 2025 года общая сумма государственного долга Азербайджана (внешнего и внутреннего) достигнет 29,004 млрд манатов (22,2% ВВП), а к 2026 году вырастет до 32,7 млрд манатов (20,1% от прогнозируемого ВВП)

Согласно официальной статистике, на 1 апреля 2025 года совокупный объем государственного долга Азербайджана составил 26,628 млрд манатов. Из них на внешний долг приходится 8,627 млрд манатов (5,075 млрд долларов США), что соответствует 6,6% ВВП, внутренний долг - 18,001 млрд манатов или 13,8% ВВП.

По срокам погашения внешний долг распределяется следующим образом: 49,9% подлежит погашению в течение ближайших 5 лет, 44,2% - в период от 5 до 10 лет, 5,9% - по долгосрочным обязательствам свыше 10 лет.

В разрезе кредиторов 63,3% внешнего долга приходится на многосторонние финансовые институты, 27% - на размещенные на внешних рынках еврооблигации, 9,7% - на кредиты двусторонних финансовых институтов. Крупнейшими кредиторами являются Азиатский банк развития (35,1%), далее следуют держатели еврооблигаций (27%) и Всемирный банк (15,8%).