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МВФ обновил прогноз годовой инфляции в Азербайджане

МВФ обновил прогноз годовой инфляции в Азербайджане 17:36 Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что годовая инфляция в Азербайджане в этом году составит 11,3%.
Финансы
11 апреля 2023 г. 18:45
МВФ обновил прогноз годовой инфляции в Азербайджане

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что годовая инфляция в Азербайджане в этом году составит 11,3%.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском отчете фонда "Перспективы развития мировой экономики".

Согласно документу, это на 0,5 процентных пункта выше прогноза фонда за октябрь.

МВФ ожидает, что инфляция в Азербайджане в следующем году составит 8%, а в 2028 году - 4%.

Отметим, что в проекте "Государственный бюджет Азербайджанской Республики на 2023 год" инфляция в 2022-2026 годах прогнозируется в среднем на уровне 6,2% в год. В 2023 году она ожидается на уровне 6,9%.

В 2022 году инфляция в Азербайджане составила 13,9%.

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Версия на английском языке IMF updates annual inflation forecast for Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке IMF Azərbaycanda illik inflyasiya ilə bağlı proqnozunu yeniləyib

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