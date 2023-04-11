МВФ обновил прогноз годовой инфляции в Азербайджане

17:36 Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что годовая инфляция в Азербайджане в этом году составит 11,3%.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что годовая инфляция в Азербайджане в этом году составит 11,3%.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском отчете фонда "Перспективы развития мировой экономики".

Согласно документу, это на 0,5 процентных пункта выше прогноза фонда за октябрь.

МВФ ожидает, что инфляция в Азербайджане в следующем году составит 8%, а в 2028 году - 4%.

Отметим, что в проекте "Государственный бюджет Азербайджанской Республики на 2023 год" инфляция в 2022-2026 годах прогнозируется в среднем на уровне 6,2% в год. В 2023 году она ожидается на уровне 6,9%.

В 2022 году инфляция в Азербайджане составила 13,9%.