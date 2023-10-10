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МВФ обновил прогноз экономического роста в Азербайджане

МВФ обновил прогноз экономического роста в Азербайджане Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост производства валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане в этом году на 2,5%.
Финансы
10 октября 2023 г. 14:31
МВФ обновил прогноз экономического роста в Азербайджане

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост производства валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане в этом году на 2,5%.

Как сообщает Report, об этом говорится в октябрьском выпуске доклада ”Перспективы развития мировой экономики“ МВФ.

Согласно документу, это на 0,5 процентных пункта меньше, чем в апрельском прогнозе.

МВФ прогнозирует, что в 2024 и в 2028 годах экономика Азербайджана вырастет на 2,5%, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем в предыдущем прогнозе.

Правительство Азербайджана прогнозирует рост ВВП на уровне 2,7% в 2023 году и 4,1% в 2024 году.

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Версия на английском языке IMF updates forecast on economic growth in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке IMF Azərbaycanda iqtisadi artımla bağlı proqnozunu yeniləyib

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