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МВФ обнародовал прогноз по сокращению мировой экономики

МВФ обнародовал прогноз по сокращению мировой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что сокращение мировой экономики из-за пандемии может превысить ожидаемые ранее 3%

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая на проходящем в видеоформате мероприятии высокого уровня по финансированию развития в условиях пандемии и после нее.

"В апреле мы прогнозировали сокращение мировой экономики на 3%, теперь мы получаем новые данные, которые показывают, что сокращение может быть более сильным", - сказала она.

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