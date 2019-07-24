МВФ: Нужно предпринять дополнительные шаги для оздоровления банковской системы - ЭКСКЛЮЗИВ

"Ситуация в банковском секторе Азербайджана стабилизировалась. Уровень капитала и доходность банков улучшились".

Об этом сообщила Report новая глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану Наталия Тамириса, комментируя ситуацию в банковском секторе страны.

"Недавно объявленная программа по проблемным кредитам поможет заемщикам, а также банкам улучшить свою отчетность. В то же время нужно предпринять дополнительные шаги для оздоровления и повышения устойчивости банковской системы. Эти шаги должны быть комплексными, включая широкий подход к вопросам неработающих кредитов. Развитая конкуренции в секторе также важна", - сказала глава миссии.

По ее словам, МВФ поддерживает намерение правительства в кратчайшие сроки приватизировать Международный банк Азербайджана (МБА), и одним из вариантов будет поиск иностранного инвестора.

Н. Тамириса полагает, что к приватизации МБА можно привлечь иностранные финансовые институты.

Напомним, правительство Азербайджана осуществляет процесс оздоровления МБА с 2016 года. Оно намерено привлечь международные финансовые институты к процессу приватизации. Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов назвал в качестве заинтересованной организации Европейский банк реконструкции и развития (EBRD. Глава азербайджанского офиса EBRD в Азербайджане Ивана Дуарте заявила прессе, что финансовая организация может купить 5-25%-ную долю в МБА.