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МВФ: Номинальный ВВП Азербайджана впервые превысит $100 млрд к 2031 году

МВФ: Номинальный ВВП Азербайджана впервые превысит $100 млрд к 2031 году По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2030 году номинальный ВВП Азербайджана при реальном росте в 2,5% составит 171,522 млрд манатов (100,895 млрд долларов США).
Финансы
29 апреля 2025 г. 10:11
МВФ: Номинальный ВВП Азербайджана впервые превысит $100 млрд к 2031 году

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к концу 2030 года номинальный ВВП Азербайджана при реальном росте в 2,5% составит 171,522 млрд манатов (100,895 млрд долларов США).

Как передает Report со ссылкой на МВФ, в 2025 году номинальный ВВП Азербайджана при реальном росте в 3,5% ожидается на уровне 134,078 млрд манатов (78,87 млрд долларов США).

Номинальный объем ВВП страны в 2026 году прогнозируется на уровне 139,182 млрд манатов (81,872 млрд долларов США) при реальном росте в 2,5%, в 2027 году - 145,847 млрд манатов (85,792 млрд долларов США) при реальном росте в 2,4%, в 2028 году - 153,556 млрд манатов (90,327 млрд долларов США) при реальном росте в 2,4%, а в 2029 году - 162,135 млрд манатов (95,373 млрд долларов США) при реальном росте в 2,5%.

Номинальный ненефтяной ВВП в 2025 году ожидается на уровне 94,674 млрд манатов (рост в годовом исчислении на 10,46%), в 2026 году - 102,595 млрд манатов (+8,37%), в 2027 году - 110,434 млрд манатов (+7,64%), в 2028 году - 118,825 млрд манатов (+7,6%), в 2029 году - 127,903 млрд манатов (+7,64%), а в 2030 году - 137,675 млрд манатов (+7,64%)

Правительство Азербайджана в текущем году прогнозирует ВВП на уровне 129,2 млрд манатов (+3,7%). В 2024 году экономика Азербайджана выросла на 4,1%, составив 126,3 млрд манатов. При этом рост ненефтегазового ВВП составил 6,2%. Однако в январе-марте 2025 года темпы роста экономики замедлились до 0,3%.

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Версия на азербайджанском языке IMF: Azərbaycanın nominal ÜDM-i ilk dəfə 2030-ci ildə 100 milyard ABŞ dollarını ötəcək
Версия на английском языке IMF: Azerbaijan's nominal GDP to exceed $100B for first time by 2031

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