О нас

МВФ негативно оценил текущее состояние мировой экономики

МВФ негативно оценил текущее состояние мировой экономики Состояние мировой экономики в настоящее время, возможно, худшее со времен Второй мировой войны.
Финансы
23 мая 2022 г. 12:09
МВФ негативно оценил текущее состояние мировой экономики

Состояние мировой экономики в настоящее время, возможно, худшее со времен Второй мировой войны.

Как передает Report, об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

"В то время как политики и бизнес-лидеры отправляются в Давос, мировая экономика сталкивается, возможно, с самым серьезным испытанием со времен Второй мировой войны", — пишет МВФ.

Причинами этого стал ряд факторов, в частности пандемия коронавируса, конфликт вокруг Украины и сохраняющаяся угроза изменения климата, отмечает фонд. В итоге все это привело к повышению инфляции: цены на продукты питания и энергоносители выросли, что стало тяжелым испытанием для домохозяйств во всем мире. Кроме того, ужесточение финансовых условий оказало дополнительное давление на страны, компании и семьи с высокой задолженностью, которые теперь вынуждены пересматривать глобальные цепочки поставок в условиях постоянных сбоев.

Для возможного решения проблем мировой экономики необходимо ослабить торговые ограничения, чтобы облегчить дефицит и снизить цены на продовольствие и другие товары, считают в МВФ. Также требуется активизировать совместные усилия по решению проблемы задолженности стран путем введения четких процедур и сроков для должников и кредиторов и предоставления этой системы другим уязвимым странам с высокой задолженностью.

Кроме того, необходимо модернизировать трансграничные платежи и противостоять изменению климата, отмечает МВФ.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

ЕИБ готов рассмотреть финансирование различных проектов реконструкции в Азербайджане
ЕИБ готов рассмотреть финансирование различных проектов реконструкции в Азербайджане
23 мая 2022 г. 12:43
Президент: Отношения со Святым Престолом прошли большой путь развития
Президент: Отношения со Святым Престолом прошли большой путь развития
23 мая 2022 г. 12:22
Трехсторонняя встреча в Брюсселе - очередной успех внешней политики Ильхама Алиева
Трехсторонняя встреча в Брюсселе - очередной успех внешней политики Ильхама Алиева
23 мая 2022 г. 12:20
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Папе Римскому
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Папе Римскому
23 мая 2022 г. 11:20
Состоялась встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем один на один
ФотоСостоялась встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем один на один
22 мая 2022 г. 21:00
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Бельгию
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Бельгию
22 мая 2022 г. 15:02
Письмо Байдена: Азербайджан - важный партнер в мировой политике
Письмо Байдена: Азербайджан - важный партнер в мировой политике
21 мая 2022 г. 15:48
Джавид Османов: США ценят решительный политический курс президента Азербайджана
Джавид Османов: США ценят решительный политический курс президента Азербайджана
21 мая 2022 г. 12:41
В Южной Корее выбрали нового премьер-министра
В Южной Корее выбрали нового премьер-министра
21 мая 2022 г. 03:40
Джозеф Байден: Гуманитарная помощь Азербайджана Украине является важным посланием
Джозеф Байден: Гуманитарная помощь Азербайджана Украине является важным посланием
20 мая 2022 г. 20:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi