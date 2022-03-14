МВФ не видит угрозы глобального финансового кризиса из-за Украины

Международный валютный фонд (МВФ) на данный момент не считает, что ситуация вокруг Украины может привести к мировому финансовому кризису, хотя последствия затронут ряд стран.

Международный валютный фонд (МВФ) на данный момент не считает, что ситуация вокруг Украины может привести к мировому финансовому кризису, хотя последствия затронут ряд стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева выразила в воскресенье в эфире телекомпании CBS.

"Нет, - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. - Я могу сказать, что мы наблюдаем на данный момент. Мы снижаем прогнозы роста мирового ВВП в 2022 году. Для тех стран, которые быстро восстановились после коронавирусного кризиса, этот рост будет положительным, а вот для отстающих последствия будут более суровыми".

Глава МВФ в числе возможных последствий украинского кризиса назвала голод в Африке, рост цен на энергоносители, удобрения и металлы, а также повышение уровня инфляции. "Речь идет о США и о развивающихся странах вроде Мексики и Бразилии", - добавила Георгиева.

Георгиева обеспокоена воздействием кризиса в Украине на остальной мир, в частности ситуацией с энергоносителями и инфляцией. "Я обеспокоена тем, что есть последствия, которые выходят за (пределы) Украины и России", - сказала она.

По ее словам, в Фонде особенно озабочены возможным воздействием кризиса на страны Центральной Азии, Закавказья и Молдовы, которые "имеют более (тесные) торговые отношения как с Россией, так и с Украиной, чем с остальным миром".

"Влияние очень серьезное. Что касается (влияния) кроме непосредственных соседей России и Украины, то можно выделить две группы стран, которые вызывают большую обеспокоенность, - отметила глава Фонда. - Первая группа: страны, которые еще не восстановились от вызванного коронавирусом экономического кризиса. Для них этот шок особенно болезненный. Вторая группа - наиболее зависимые от импорта энергоносителей из России государства. Это воздействие не только на потребление, но и на инфляцию, которая становится более явной".