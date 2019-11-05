МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики

Международный валютный фонд (МВФ) назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, такой страной является южноамериканская Гайана.

Как заявили в МВФ, экономика этой страны в 2020 году вырастет на 86%. Эксперты отметили, что такой рост в 14 раз больше, чем ожидается в Китае.

По мнению специалистов, такому явлению способствует нахождение нефтяных запасов корпорацией Exxon Mobil.

Годовой ВВП Гайаны равен 4 млрд долларов, но в 2024 году ожидается на уровне 15 млрд долларов.