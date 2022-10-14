МВФ назвал риски войны в Украине для Кавказа и пересмотрел прогнозы роста экономики

Негативное влияние войны в Украине на экономику Кавказа и Центральной Азии (CCA) пока было более мягким.

Негативное влияние войны в Украине на экономику Кавказа и Центральной Азии (CCA) пока было более мягким.

Как передает Report, об этом сообщил Джихад Азур, директор Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ в ходе брифинга.

"По сравнению с последним апрельским прогнозом рост в регионе CCA на 2022 год был пересмотрен в сторону повышения на 1,2 процентных пункта до 3,8% в этом году. Уверенный рост в первом полугодии отражает меньший, чем ожидалось, спад в России, значительный приток иностранной валюты, а также устойчивую торговлю.

Тем не менее неопределенность остается очень высокой. Страны CCA подвержены воздействию побочных эффектов войны в Украине через торговлю, туризм, денежные переводы и финансовые каналы, при этом экономическая деятельность, вероятно, будет все больше страдать, поскольку санкции остаются в силе в течение длительного периода. Прогнозируется, что экономический рост замедлится до 3,5% в среднесрочной перспективе, что значительно ниже исторического среднего показателя по региону, составляющего почти 7%", - сказал Д.Азур.

По его словам, общая инфляция, которая ускорилась, несмотря на недавнее ужесточение денежно-кредитной политики, по прогнозам, останется двузначной на уровне 12,9% в этом году и 10,5% в 2023 году.

"Поскольку глобальный рост замедлился, а риски чрезвычайно высоки позвольте мне выделить некоторые из ключевых рисков, которые имеют отношение к перспективам региона. Во-первых, постоянно высокие цены на сырьевые товары и повсеместная нехватка продовольствия остаются главной проблемой. В условиях нехватки стратегических запасов продовольствия рост цен на удобрения может создать риски для урожая 2023 года, снизить продовольственную безопасность и потенциально усилить социальную напряженность.

Еще одной проблемой является возможность более жестких, чем ожидалось, финансовых условий, которые в некоторых случаях могут склонить чашу весов в сторону финансовой нестабильности и долгового кризиса.

В-третьих, расширение инфляции также вызывает озабоченность, поскольку может потребовать более глубокой дезинфляционной политики, которая может оказаться более дорогостоящей, чем ожидалось. И теперь вопрос заключается в том, какие страны региона должны расставить приоритеты", - продолжил глава департамента МВФ.

Во-первых, по его словам, страны должны стремиться к восстановлению ценовой стабильности, одновременно защищая уязвимые слои населения, сохраняя финансовую устойчивость при сохранении социальной стабильности, а также обеспечивая продовольственную и энергетическую безопасность и управляя сохраняющимися рисками, связанными с пандемией.

Во-вторых, ухудшение глобальной конъюнктуры, а также ужесточение макроэкономической политики и ограниченное пространство для маневра в некоторых странах делают неотложной необходимость проведения структурных реформ для поддержки экономического роста при одновременном преобразовании экономики, чтобы она стала более устойчивой и диверсифицированной, а также более инклюзивной.

"МВФ продолжает поддерживать страны во всем регионе, и это посредством политических рекомендаций, технической помощи, где мы расширяем нашу поддержку как для региона MENA, так и для CCA с новым центром в Казахстане, а во многих случаях и финансовую поддержку. С момента начала кризиса, вызванного COVID, МВФ поддержал страны этих регионов, а также Афганистан и Пакистан, предоставив финансирование в размере 21,3 млрд долларов США. И, кроме того, в 2021 году мы обеспечили за счет распределения SDR дополнительный прирост резервов на 49 млрд долларов США", - заключил Д.Азур.