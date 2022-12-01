МВФ назвал пути преодоления роста уровня бедности на Кавказе и Центральной Азии

Сокращение денежных переводов из России и рост стоимости жизни могут привести к тому, что еще один миллион человек в регионе Кавказа и Центральной Азии (CCA) окажется за чертой бедности.

Сокращение денежных переводов из России и рост стоимости жизни могут привести к тому, что еще один миллион человек в регионе Кавказа и Центральной Азии (CCA) окажется за чертой бедности.

Как передает Report, об этом говорится в статье экономистов Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ).

По мнению авторов статьи, сокращение бедности на Кавказе и в Центральной Азии, вероятно, затормозится из-за войны России в Украине и кризиса стоимости жизни, который накладывается на вызванные пандемией перерывы в работе и потерю доходов, которые больше всего затронули бедных людей.

"Когда в феврале Россия вторглась в Украину, ожидалось, что страны Кавказа и Центральной Азии больше всего пострадают от последствий войны из-за их близости и тесных экономических связей с Россией. Но, как это ни удивительно, экономическая активность в большинстве стран региона до сих пор держалась на хорошем уровне, отчасти благодаря неожиданным положительным вторичным эффектам, в том числе увеличению доходов и финансового притока в регион.



Несмотря на эти вторичные эффекты, наш последний доклад "Перспективы региональной экономики" показывает, что война в Украине может повысить уровень бедности примерно на 1 процентный пункт в странах CCA из-за влияния на инфляцию и денежные переводы. Это означает, что в ближайшие годы в нищету может попасть еще почти один миллион человек. Беднейшие люди в беднейших странах понесут на себе основную тяжесть войны", - считают экономисты.

По их мнению, еще до войны инфляция в регионе росла. Однако влияние войны на мировые цены на продукты питания и энергоносители усугубило перспективы инфляции.

"Хотя цены на продовольствие сейчас ниже довоенного уровня, они все же значительно выше среднего показателя 2021 года. Высокие цены на продукты питания особенно беспокоят малообеспеченные семьи, которые имеют небольшие сбережения и тратят более высокую долю своего дохода на продукты питания — от 60 до 70% в Азербайджане , Кыргызстане и Таджикистане.

Денежные переводы составляют от 10 до 30% валового внутреннего продукта в Армении, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Россия является самым важным источником денежных переводов для большинства из этих стран, особенно для Кыргызстана и Таджикистана. Исторически сложилось так, что денежные переводы из России тесно связаны с ВВП России: чем выше ВВП, тем выше уровень денежных переводов", - говорится в статье.

Однако, как отмечают экономисты МВФ, продолжительные санкции против России могут подорвать ее производственный потенциал, что приведет к устойчивым изменениям в структуре миграции и сокращению денежных переводов из России. Падение может быть значительным, учитывая прогнозируемые потери ВВП России, что серьезно затронет многие семьи, которые полагаются на них как на источник поддержки доходов.

МВФ ожидает, что к 2023 году высокая инфляция цен на продовольствие повысит уровень бедности в среднем на 0,7 процентных пункта в большинстве стран региона. В более бедных странах, где уровень бедности уже высок, последствия будут значительно выше. Кыргызстан и Таджикистан наиболее подвержены риску. Резкое сокращение денежных переводов может еще больше повысить уровень бедности — до 1,4 процентных пункта в Таджикистане.

"Политики должны уделять первоочередное внимание смягчению потенциального воздействия войны на уязвимые слои населения путем значительных инвестиций в улучшение охвата, адекватности, адресности и эффективности сетей социальной защиты.

Дополнительная целевая поддержка может потребоваться, если сокращение денежных переводов продолжится.

Правительства должны действовать сейчас, чтобы не допустить, чтобы война в Украине и расширение санкций против России привели к увеличению уровня бедности и сведению на нет их с трудом завоеванных достижений последних двух десятилетий", - считают экономисты Валютного фонда.