МВФ назвал пути обуздания инфляции на Кавказе и в Центральной Азии

В странах Кавказа и Центральной Азии (CCA) увеличение учетной ставки на 1 процентный пункт приводит к снижению уровня инфляции на 0,5 процентного пункта в первый год.

В странах Кавказа и Центральной Азии (CCA) увеличение учетной ставки на 1 процентный пункт приводит к снижению уровня инфляции на 0,5 процентного пункта в первый год.

Как передает Report со ссылкой на исследование Международного валютного фонда (МВФ), способность стран региона сдерживать инфляционное давление и закреплять инфляционные ожидания зависит от надежности и эффективности их денежно-кредитной политики.

"С момента обретения независимости в 1990-х годах страны региона КЦА добились значительного прогресса в модернизации своей денежно-кредитной политики. Центральные банки CCA укрепили свою правовую базу и установили широкую независимость де-юре. Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан переходят к режимам таргетирования инфляции, в то время как центральные банки Азербайджана, Таджикистана и Туркменистана полагаются на обменный курс как на операционный целевой показатель. Однако, всплеск инфляции после COVID-19 выявил ограничения нынешних основ и спровоцировал новые политические дебаты о необходимости повышения эффективности денежно-кредитной политики в странах CCA", - говорится в исследовании.

По мнению экономистов МВФ, стабильность цен должна быть основной целью денежно-кредитной политики (по крайней мере, в среднесрочной перспективе). Большинство центральных банков преследуют стабильность цен в качестве своей основной цели и признают, что денежно-кредитная политика имеет ограниченную способность влиять на реальные переменные в среднесрочной перспективе.

"Туркменистан — единственная страна с режимом фиксированного обменного курса, но контроль за движением капитала обеспечивает некоторую свободу действий в денежно-кредитной политике. В Азербайджане обменный курс де-юре является свободным плавающим, но де-факто стабилизирован по отношению к доллару США", - отмечают авторы исследования.

По их мнению, некоторые центральные банки CCA имеют мандат на достижение определенного уровня инфляции в рамках режимов таргетирования инфляции, поддерживаемых гибким, определяемым рынком обменным курсом. Например, с середины 2000-х годов Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан и совсем недавно Узбекистан перешли к режимам инфляционного таргетирования.

Согласно анализу, проведенному в регионе, повышение обменного курса на 1 процентный пункт приводит к снижению инфляции на 0,3 процентного пункта в первый год.

МВФ перечислил структурные факторы, которые снижают эффективность денежно-кредитной политики, ограничивая влияние изменений процентных ставок на экономику. Среди них, неглубокие финансовые рынки в странах региона, которые ослабляют влияние денежно-кредитной политики на процентные ставки, банковское кредитование, стоимость активов, балансы и инфляционные ожидания. Другим фактором является постоянная зависимость от управления обменным курсом и валютных интервенций, которые могут компенсировать некоторые последствия изменения процентных ставок. Еще одним фактором влияния является все еще повышенное использование доллара США в экономике, или долларизация – несмотря на его постепенное снижение в течение последнего десятилетия.

Кроме того, МВФ обозначил три основных приоритета для региона. Во-первых, экономисты Валютного фонда предлагают расширение операционной независимости центральных банков. Влияние правительства на решения и операции центральных банков может затруднить им выполнение необходимых действий по сдерживанию инфляции. Конкретные приоритеты включают обеспечение того, чтобы налогово-бюджетная политика поддерживала дефляцию и чтобы большинство членов совета директоров центрального банка не имели исполнительных обязанностей, а также отмену субсидированного кредитования и других мандатов на внебюджетные государственные расходы со стороны центральных банков.

Во-вторых, предлагается повышение гибкости обменного курса для смягчения внешних шоков и помощи в сосредоточении денежно-кредитной политики на внутренних потребностях . Это требует ограничения валютных интервенций только для решения проблемы чрезмерной волатильности обменных курсов и обеспечения одинакового баланса покупок и продаж иностранной валюты.

В-третьих, необходимо повышение доверия к центральному банку путем укрепления связей и прозрачности . Четкая коммуникация остается сложной задачей, несмотря на недавний прогресс в обеспечении прозрачности центральных банков. Центральным банкам CCA следует продолжать усилия по выработке четкого и дальновидного подхода к объяснению того, как их решения помогают достичь поставленных политических целей.