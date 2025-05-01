МВФ назвал прогнозы по экспорту и импорту товаров и услуг Азербайджана до 2031 года

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), экспорт товаров и услуг Азербайджана в 2025 году составит 32,7 млрд долларов США.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), экспорт товаров и услуг Азербайджана в 2025 году составит 32,7 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете МВФ по перспективам развития экономики Ближнего и Востока и Центральной Азии.

Экспорт товаров и услуг Азербайджана в следующем году, по прогнозам фонда, составит 29,8 млрд долларов США, а по итогам 2030 года снизится до 25,3 млрд долларов США.

Кроме того, по ожиданиям фонда, импорт товаров и услуг Азербайджана в 2025 году составит 24,3 млрд долларов США, в 2026 году - 24,4 млрд долларов США, а в 2030 году увеличится до 28,5 млрд долларов США.

Отметим, что в 2024 году Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 47 млрд 612,1 млн долларов США, что на 7% меньше по сравнению с 2023 годом. Из общего внешнеторгового оборота 26 млрд 554,1 млн долларов США пришлось на экспорт, а 21 млрд 58 млн долларов США - на импорт. За последний год экспорт сократился на 21,7%, а импорт увеличился на 21,8%.