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МВФ назвал проблемы банков Азербайджана из-за санкций в отношении России

МВФ назвал проблемы банков Азербайджана из-за санкций в отношении России Зависимость банковского сектора Азербайджана от России ограничена, но ситуацию необходимо контролировать.
Финансы
8 июля 2022 г. 11:12
МВФ назвал проблемы банков Азербайджана из-за санкций в отношении России

Зависимость банковского сектора Азербайджана от России ограничена, но ситуацию необходимо контролировать.

Как передает Report, об этом говорится в заключительном заявлении МВФ по итогам консультаций по Статье IV, проведенных с 25 мая по 7 июня в Баку.

«Санкции против России до сих пор имели ограниченное влияние на банковский сектор Азербайджана. Зависимость Азербайджана от России незначительна, несмотря на роль РФ как важного торгового партнера, поскольку азербайджанские банки могут обратиться к альтернативным платежным системам. Власти должны внимательно следить за использованием банками альтернативных платежных систем или криптовалют», - говорится в заявлении.

Вместе с тем, МВФ отмечает о наличии некоторых проблем с корреспондентскими отношениями.

«В настоящее время власти не видят серьезных проблем с банками-корреспондентами в России и внимательно следят за ситуацией. Тем не менее, судя по всему, с банками-корреспондентами в США и Европе возникают некоторые проблемы, в том числе задержки в обработке платежей. В то время как две трети банков Азербайджана имеют корреспондентские счета в банках США и Европы, некоторые банки продолжают испытывать проблемы с доступом к корреспондентским банковским услугам», - отмечают экономисты Валютного фонда.

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Версия на азербайджанском языке IMF Rusiyaya qarşı sanksiyaların Azərbaycan banklarına təsirini qiymətləndirib

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