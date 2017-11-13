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    МВФ назвал основные риски для развивающихся экономик

    Фонд улучшил прогноз по росту экономики в 2017-2018 годах
    © AFP 2017/ MANDEL NGAN

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Изменчивость цен на нефть, глобальный протекционизм и геополитическая напряженность являются основными рисками для роста экономики на развивающихся рынках в 2018 году. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Йорг Декрессин.

    Презентуя на пресс-конференции в Лондоне осенний экономический прогноз по Европе (Regional Economic Outlook for Europe), Декрессин отметил, что институт улучшил свой апрельский прогноз по росту экономики региона до 2,4% с 1,9% в 2017 году и до 2,1% с 1,9% в 2018 году. Прогноз на 2019 год МВФ оставил без изменения – экономический рост на уровне 1,9%.

    Восстановление в Европе, которое сопровождается снижением безработицы и увеличением уровня заработной платы, будет способствовать росту глобальной экономики в 2017-2018 годах, свидетельствуют данные отчета.

    По словам Декрессина, основными рисками для экономического роста в Европе в 2018 году станут "динамика цен на нефть, растущий тренд по протекционизму в мире, а также геополитическая нестабильность".

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