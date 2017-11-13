МВФ назвал основные риски для развивающихся экономик

© AFP 2017/ MANDEL NGAN https://report.az/storage/news/139f2442023d2e57095af1a190e12d4d/5ae2e6b2-dd2e-44d8-a97f-33ff08fa23bd_292.jpg

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Изменчивость цен на нефть, глобальный протекционизм и геополитическая напряженность являются основными рисками для роста экономики на развивающихся рынках в 2018 году.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Йорг Декрессин.

Презентуя на пресс-конференции в Лондоне осенний экономический прогноз по Европе (Regional Economic Outlook for Europe), Декрессин отметил, что институт улучшил свой апрельский прогноз по росту экономики региона до 2,4% с 1,9% в 2017 году и до 2,1% с 1,9% в 2018 году. Прогноз на 2019 год МВФ оставил без изменения – экономический рост на уровне 1,9%.

Восстановление в Европе, которое сопровождается снижением безработицы и увеличением уровня заработной платы, будет способствовать росту глобальной экономики в 2017-2018 годах, свидетельствуют данные отчета.

По словам Декрессина, основными рисками для экономического роста в Европе в 2018 году станут "динамика цен на нефть, растущий тренд по протекционизму в мире, а также геополитическая нестабильность".