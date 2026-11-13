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    МВФ назвал ключевые факторы экономической устойчивости региона Кавказа и Центральной Азии

    Финансы
    • 13 ноября, 2026
    • 09:15
    МВФ назвал ключевые факторы экономической устойчивости региона Кавказа и Центральной Азии

    Страны Кавказа и Центральной Азии показывают значительную экономическую устойчивость, обусловленную уверенным ростом и притоком капитала.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Роберто Кардарелли в ходе презентации регионального экономического обзора Международного валютного фонда по странам Ближнего Востока и Центральной Азии, состоявшейся в Узбекистане.

    По словам представителя фонда, данные МВФ указывают на то, что экономический рост в большинстве стран региона сохраняется на достаточно высоком уровне.

    "Исключением являются Азербайджан и Казахстан, где наблюдается определенное замедление, связанное с динамикой нефтяного экспорта, при этом нефтяной импорт удерживается на высоком уровне - сопоставимом с показателями первого полугодия текущего года или даже превышающем значения второй половины прошлого года. В Армении экономический рост также остается стабильным и уверенным, несмотря на незначительное торможение", - отметил Р. Кардарелли.

    Представитель МВФ обозначил два основных фактора, обеспечивающих устойчивость региона. Первым из них являются денежные переводы, объемы которых продолжают оставаться значительными. Вторым фактором выступает реальный рост кредитования, скорректированный с учетом инфляции, который демонстрирует стабильность и силу в ряде экономик региона. Помимо этого, экономикам содействуют крупные финансовые потоки.

    По его словам, после начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной в регион направились существенные объемы финансового и человеческого капитала, а также возросли суммы денежных переводов. Данные тенденции эксперт назвал "позитивными побочными эффектами войны", при этом подчеркнув парадоксальность подобной формулировки в условиях продолжающихся боевых действий.

    IMF Qafqaz və Mərkəzi Asiyada iqtisadi dayanıqlılığın əsas şərtlərini elan edib
    IMF identifies key factors for economic resilience of Caucasus, Central Asia region
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