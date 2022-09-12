МВФ может расширить финансирование в случае роста цен на продовольствие

Международный валютный фонд (МВФ) ищет способы предоставления экстренного финансирования странам, столкнувшимся со скачками цен на продовольствие из-за войны в Украине. Этот вопрос будет рассмотрен на сегодняшнем заседании исполнительного совета фонда.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
Официальное голосование в поддержку этой меры ожидается ближе к октябрю.
В случае одобрения будут временно увеличены существующие лимиты доступа, что позволит всем странам-членам МВФ с низким уровнем дохода заимствовать до 50% своей квоты в рамках инструмента быстрого финансирования и кредитования.
В начале августа Украина подала официальное предложение МВФ относительно начала новой специальной программы. Киев ожидает получить помощь в рамках этой программы в ноябре-декабре. Украина рассчитывает получить около 20 млрд долларов.