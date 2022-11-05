МВФ: Мировой ВВП будет снижаться на 1,5% в год

Мировой ВВП будет сокращаться на 1,5% в год в связи с фрагментацией глобальной торговли на отдельные блоки. В то же время темпы снижения экономик стран в Азии и Тихоокеанском регионе будут в два раза выше.

Мировой ВВП будет сокращаться на 1,5% в год в связи с фрагментацией глобальной торговли на отдельные блоки. В то же время темпы снижения экономик стран в Азии и Тихоокеанском регионе будут в два раза выше.

Как сообщает Report , об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

По ее словам, от разделения глобальной экономики на несколько блоков в большем проигрыше окажутся азиатские страны.

"Это обусловлено ведущей ролью торговли в этом регионе. В то же время необходимо сохранять открытый подход в мировой торговле, учитывая центральную роль Всемирной торговой организации (ВТО)", — заявила Георгиева в ходе выступления на церемонии открытия международной выставки в Китае.

10 октября глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в 2023 году рецессия грозит странам, составляющим суммарно треть мирового ВВП. При этом общие потери глобальной экономики к 2026-му достигнет 4 трлн долларов.