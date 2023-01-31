МВФ: Мировая экономика вырастет на 2,9% в этом году

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост мирового валового внутреннего продукта (ВВП) на 2,9% в 2023 году.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост мирового валового внутреннего продукта (ВВП) на 2,9% в 2023 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в обновленном январском выпуске отчета "Перспективы развития мировой экономики" МВФ.

Согласно документу, прогнозируется рост мирового ВВП на 3,1% в 2024 году.

МВФ прогнозирует, что рост ВВП в странах с развитой экономикой составит 1,2% в этом году и 1,4% в следующем году, а в развивающихся странах - 4% и 4,2% соответственно.

Прогнозируется, что ВВП в регионе Ближнего Востока и Центральной Азии вырастет на 3,2% в этом году и на 3,7% в 2024 году.