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МВФ изменил правила кредитования для оказания помощи Киеву

МВФ изменил правила кредитования для оказания помощи Киеву Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новые правила кредитования стран, столкнувшихся с исключительно высокой неопределенностью, что позволит в рамках этой программы поддержать Украину.
Финансы
18 марта 2023 г. 08:46
МВФ изменил правила кредитования для оказания помощи Киеву

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новые правила кредитования стран, столкнувшихся с исключительно высокой неопределенностью, что позволит в рамках этой программы поддержать Украину.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальное заявление организации.

МВФ утвердил данные изменения, что даст возможность фонду помогать государствам, которые столкнулись с "исключительно высокой неопределенностью". Подобное действие даст возможность поддержать украинскую сторону на сумму около $15 млрд.

В документе подчеркивается, что изменения также будут применяться в ситуациях, которые связаны с экзогенными потрясениями, находящимися вне контроля властей, и устраняют основные препятствия для разработки программ в этих странах.

Ранее стало известно, что руководство Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшие дни объявит об утверждении кредитной программы для Украины. Размер финансовой помощи стране составит $15,6 млрд.

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