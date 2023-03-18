МВФ изменил правила кредитования для оказания помощи Киеву

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новые правила кредитования стран, столкнувшихся с исключительно высокой неопределенностью, что позволит в рамках этой программы поддержать Украину.

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новые правила кредитования стран, столкнувшихся с исключительно высокой неопределенностью, что позволит в рамках этой программы поддержать Украину.

Как передает Report , об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальное заявление организации.

МВФ утвердил данные изменения, что даст возможность фонду помогать государствам, которые столкнулись с "исключительно высокой неопределенностью". Подобное действие даст возможность поддержать украинскую сторону на сумму около $15 млрд.

В документе подчеркивается, что изменения также будут применяться в ситуациях, которые связаны с экзогенными потрясениями, находящимися вне контроля властей, и устраняют основные препятствия для разработки программ в этих странах.

Ранее стало известно, что руководство Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшие дни объявит об утверждении кредитной программы для Украины. Размер финансовой помощи стране составит $15,6 млрд.