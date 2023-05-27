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МВФ: инфляция в США останется выше целевых показателей ФРС

МВФ: инфляция в США останется выше целевых показателей ФРС Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что инфляция в США будет оставаться в текущем и следующем годах выше целевых показателей американской Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка).
Финансы
27 мая 2023 г. 02:21
МВФ: инфляция в США останется выше целевых показателей ФРС

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что инфляция в США будет оставаться в текущем и следующем годах выше целевых показателей американской Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на пресс-конференции директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Согласно изложенной ею информации, эксперты фонда считают, что в нынешнем году инфляция в США будет снижаться медленно. К концу года она составит в соответствии с расчетами МВФ порядка 4%, уточнила Георгиева.

"И мы прогнозируем, что инфляция будет оставаться выше среднесрочных целевых показателей ФРС в течение 2024 года", - отметила директор-распорядитель.

В связи с этим Георгиева добавила, что финрегулятору США придется сохранять базовую ставку "в какой-то степени выше в течение более долгого времени". "Однако все еще сохраняется высокая неопределенность в отношении экономики и динамики инфляции [в США]", - добавила она.

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