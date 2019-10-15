МВФ: Экономика Азербайджана в 2019 году вырастет на 2,7%

© Sputnik/ Natalia Seliverstova https://report.az/storage/news/bed1cbb982fd4c45c7df651e1144ef40/0ecb9882-e57a-4b3a-8232-afd3fbbece38_292.jpg

В 2019 году экономика Азербайджана вырастет на 2,7 процента, в 2020 году - на 2,1 процента.

Как передает Report, об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики (World Economic Outlook).

Согласно отчету, в прошлом году темпы роста ВВП были на уровне одного процента, а в 2024 году прогнозируются на уровне 2,4 процента.

Валютный фонд прогнозирует инфляцию в стране в 2019 году на уровне 2,8 процента, в 2020 году - 3 процентов, а в 2024 году - 3 процентов. В 2018 году потребительские цены в Азербайджане были на уровне 2,3 процента.

МВФ прогнозирует в течение 2019-2020 годов сохранение уровня бедности в стране в районе пяти процентов.

Профицит счета текущих операций с 12,9 процента от ВВП в 2018 году снизится в 2019 году до 9,7 процентов. В 2020 году этот показатель ожидается на уровне 10 процентов, а в 2024 году - 7,6 процентов от ВВП.