МВФ и Всемирный банк намерены выдать Украине 4,4 млрд долларов

Уже на следующей неделе Международный валютный фонд (МВФ) планирует принять решение об экстренном финансировании Украины в размере 1,4 млрд долларов США.

Уже на следующей неделе Международный валютный фонд (МВФ) планирует принять решение об экстренном финансировании Украины в размере 1,4 млрд долларов США.

Всемирный банк (ВБ) готовит для Украины пакет помощи в 3 млрд долларов на ближайшие месяцы.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой и президента Группы ВБ Дэвида Малпасса.

"В МВФ мы отвечаем на запрос Украины об экстренном финансировании через инструмент быстрого финансирования, который наш совет может рассмотреть уже на следующей неделе. В Группе Всемирного банка мы готовим пакет поддержки в размере 3 млрд долларов в ближайшие месяцы, начиная с операции быстрой выплаты бюджетной поддержки на сумму не менее 350 млн долларов США, которая будет подана на утверждение правлению на этой неделе, а затем 200 млн долларов для поддержки здравоохранения и образования", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что МВФ продолжает работать над украинской программой Stand-By Arrangement, согласно которой с этого момента до конца июня доступны дополнительные 2,2 млрд долларов.