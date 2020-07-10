О нас
Report Georgia

МВФ: госдолг в 2020 году достигнет рекордного уровня в 101,5% мирового ВВП

МВФ: госдолг в 2020 году достигнет рекордного уровня в 101,5% мирового ВВП Это связано с беспрецедентными финансовыми мерами властей по всему миру примерно на 11 трлн долларов США
Финансы
10 июля 2020 г. 18:08
МВФ: госдолг в 2020 году достигнет рекордного уровня в 101,5% мирового ВВП

Совокупный госдолг всех стран в 2020 году достигнет рекордно высокого уровня — 101,5% мирового ВВП.

Как передает Report, об этом говорится в статье главного экономиста Международного валютного фонда (МВФ) Гиты Гопинат и директора департамента по бюджетным вопросам фонда Витора Гаспара. Эксперты связывают текущую ситуацию с госдолгом с беспрецедентными финансовыми мерами властей по всему миру примерно на 11 трлн долларов США, принятыми для смягчения последствий пандемии коронавируса для мировой экономики.

«Принятые меры (по борьбе с коронавирусом) также способствовали тому, что глобальный государственный долг достигнет самого высокого уровня за всю историю, превысив 100% мирового ВВП и превзойдя пиковые значения, отмечавшиеся после Второй мировой войны», — написали эксперты.

МВФ признает, что в сложившейся ситуации масштабные финансовые меры были необходимы для увеличения потенциала здравоохранения, возмещения утраченного дохода домохозяйств и предотвращения крупномасштабных банкротств.

Фонд ждет, что показатели госдолга стран, за исключением США и Китая, стабилизируются в 2021 году благодаря низким процентным ставкам и ожидаемому уверенному восстановлению экономической активности.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Вюсал Гасымлы: Государство выделит субсидии и гарантии на кредитный портфель
Вюсал Гасымлы: Государство выделит субсидии и гарантии на кредитный портфель
10 июля 2020 г. 16:42
Почему не стоить забирать депозиты? - Призыв главы банка
Почему не стоить забирать депозиты? - Призыв главы банка
10 июля 2020 г. 14:26
Счетная палата обеспечила восстановление средств почти на 3 млн манатов
Счетная палата обеспечила восстановление средств почти на 3 млн манатов
10 июля 2020 г. 13:04
Пандемия повлияла на работу Счетной палаты
Пандемия повлияла на работу Счетной палаты
10 июля 2020 г. 12:16
Избран новый председатель Еврогруппы
Избран новый председатель Еврогруппы
10 июля 2020 г. 12:01
Экономика Казахстана снизилась на 1,8%
Экономика Казахстана снизилась на 1,8%
10 июля 2020 г. 10:59
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.07.2020)
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.07.2020)
10 июля 2020 г. 09:42
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.07.2020)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.07.2020)
10 июля 2020 г. 09:41
ГНФАР перечислил в бюджет 100 млрд манатов за 17 лет
ГНФАР перечислил в бюджет 100 млрд манатов за 17 лет
9 июля 2020 г. 16:36
Чистая прибыль ГНФАР в прошлом году превысила 4 млрд манатов
Чистая прибыль ГНФАР в прошлом году превысила 4 млрд манатов
9 июля 2020 г. 16:34

Последние новости

18:38
Минздрав: Лечащимся дома от COVID-19 лекарства предоставляются бесплатно Здравоохранение
18:30
Помощник президента прокомментировал приезд иностранных врачей Внутренняя политика
18:30
Минздрав: У Огтая Ширалиева нет проблем со здоровьем Здравоохранение
18:25
TƏBİB об открытии пляжей Здравоохранение
18:09
TƏBİB: не рекомендуется массово проводить тесты в офисах Здравоохранение
18:08
МВФ: госдолг в 2020 году достигнет рекордного уровня в 101,5% мирового ВВП Финансы
17:58
ВидеоПродолжаются тактические учения Отдельной общевойсковой армии Армия
17:55
Выявлены случаи заражения COVID-19 среди азербайджанских дипломатов Внешняя политика
17:52
В Азербайджане 18 осужденных заразились COVID-19, 2 досрочно освобождены Внутренняя политика
17:49
Помощник президента: Пользуюсь общественным транспортом Внутренняя политика
17:41
ФотоВ Азербайджане от коронавируса излечилась 90-летняя женщина Здравоохранение
17:40
TƏBİB об обращениях граждан в связи с выездом в районы Здравоохранение
17:31
Возвращенный НДС теперь можно обналичить Бизнес
17:30
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигает 23 тысяч Здравоохранение
17:22
Количество тестов на COVID-19 в Азербайджане превысило 550 тысяч Здравоохранение