МВФ: Фрагментация рынков нефти и газа может повлиять на инфляцию и ВВП Европы

Фрагментация нефтяного и газового рынков может оказать значительное негативное влияние на инфляцию и ВВП Европы.

Фрагментация нефтяного и газового рынков может оказать значительное негативное влияние на инфляцию и ВВП Европы.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном отчете Международного валютного фонда (МВФ).

"Европа может испытать значительное воздействие на инфляцию (в размере 100 базисных пунктов или более) и ВВП, при этом данное влияние обусловлено, главным образом, фрагментацией нефтяного и газового рынков", - сказано в документе.

При этом торговая фрагментация всех семи основных сырьевых товаров, к которым фонд относит сырую нефть, уголь, природный газ, медь, никель, кобальт и литий, будет связана с потерями глобального ВВП в размере около 0,3%. На данные товары, по оценкам МВФ, приходится около 70% объема глобальной сырьевой торговли.