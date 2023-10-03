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МВФ: Фрагментация рынков нефти и газа может повлиять на инфляцию и ВВП Европы

МВФ: Фрагментация рынков нефти и газа может повлиять на инфляцию и ВВП Европы Фрагментация нефтяного и газового рынков может оказать значительное негативное влияние на инфляцию и ВВП Европы.
Финансы
3 октября 2023 г. 17:44
МВФ: Фрагментация рынков нефти и газа может повлиять на инфляцию и ВВП Европы

Фрагментация нефтяного и газового рынков может оказать значительное негативное влияние на инфляцию и ВВП Европы.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном отчете Международного валютного фонда (МВФ).

"Европа может испытать значительное воздействие на инфляцию (в размере 100 базисных пунктов или более) и ВВП, при этом данное влияние обусловлено, главным образом, фрагментацией нефтяного и газового рынков", - сказано в документе.

При этом торговая фрагментация всех семи основных сырьевых товаров, к которым фонд относит сырую нефть, уголь, природный газ, медь, никель, кобальт и литий, будет связана с потерями глобального ВВП в размере около 0,3%. На данные товары, по оценкам МВФ, приходится около 70% объема глобальной сырьевой торговли.

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