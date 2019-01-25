МВФ: Финансовая стабильность Мальты под угрозой из-за криптовалюты

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Развитие блокчейн-индустрии на Мальте может представлять значительную угрозу для экономики страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Coingeek, так считают специалисты Международного валютного фонда (МВФ).

Специалисты посетили остров, после чего сообщили о рисках, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Представители МВФ подчеркнули, что местный финансовый регулятор уже оказался под серьезным давлением из-за высокого уровня преступности. Растущее число финансовых компаний, быстрое развитие новых продуктов, правовой среды и ужесточение рынка труда серьезно нагружают Управление по финансовым услугам Мальты.

Они добавили, что продажа гражданства за инвестиции также создает угрозу финансовой стабильности страны.

В 2018 г в стране приняли лояльное регулирование рынка цифровых денег, создав благоприятную среду для развития бизнеса. После этого на острове были открыты подразделения многих крупных криптовалютных компаний.