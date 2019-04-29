МВФ: Экономика стран Ближнего Востока и Центральной Азии увеличится на 2,8% в 2020 году

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост в странах Ближнего Востока и Центральной Азии на 1,5% в этом году, 3,2% - в 2020 году и 2,8% - в 2021-2024 годах.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском отчете фонда - Regional Economic Outlook.

"Экономика стран-экспортеров нефти региона вырастет на 0,4% в этом году, 2,8% - в 2020-ом и на 2% в 2021-2024 годах. В странах-импортерах нефти региона этот показатель составит 3,6% в 2019 году, 4% - в 2020 году и 4,3% - в 2021-2024 годах", - сказал он.

В отчете за прошлый год этот показатель составлял 0,6%. В МВФ полагают, что это обусловлено возобновлением санкций против Ирана и соглашением ОПЕК +, которое вступило в силу в декабре.

Директор департамента МВФ по Ближнему Востоку и Центральной Азии Джихад Азур заявил, что, несмотря на текущий рост цен, среднесрочные прогнозы цен на нефть остаются в коридоре 60 долларов за баррель.