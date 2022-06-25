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МВФ: Экономика США замедлится, но избежит рецессии

МВФ: Экономика США замедлится, но избежит рецессии Экономика США в 2023-2024 годах замедлится, но избежит рецессии. Однако добиться этого будет все сложнее.
Финансы
25 июня 2022 г. 06:12
МВФ: Экономика США замедлится, но избежит рецессии

Экономика США в 2023-2024 годах замедлится, но избежит рецессии. Однако добиться этого будет все сложнее.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, к такому выводу пришли эксперты Международного валютного фонда (МВФ).

"Учитывая курс, намеченный на июньской встрече Федерального комитета по операциям на открытом рынке, и ожидаемое сокращение бюджетного дефицита, мы ждали, что экономика США замедлится. Мы осознаем, что путь к тому, чтобы избежать рецессии в США, сужается. Мы должны признать неопределенность текущей ситуации", - подтвердила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Эксперты МВФ ожидают снижения темпов роста реального ВВП до 1,7 процента и 0,8 процента 2023-2024 годах, с 2,9 процента, прогнозируемых по итогам текущего года​​​. Однако в 2025 и 2026 годах, по оценкам специалистов, показатели возрастут до 1,7 и 2,1 процента соответственно.

Согласно прогнозу фонда, инфляция по итогам текущего года составит 5,4 процента, в 2023 году вернется к 2 процентам и еще через год снизится до 1,8 процента.

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