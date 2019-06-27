​МВФ: Экономика Азербайджана постепенно восстанавливается

"Наши наблюдения показывают, что экономика Азербайджана постепенно восстанавливается после спада".

Как сообщает Report, об этом в ходе пресс-конференции заявила новая глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Азербайджане Наталья Тамириса.

По ее словам, повышение заработной платы, пенсий, стипендий и пособий, снижение налогового и долгового бремени будут стимулировать экономическое развитие в Азербайджане.

Н.Тамириса дала прогнозы на следующие два года: "В ближайшие два года рост цен в стране составит 3,3%, а в ненефтяном секторе - 2,7%. В течение следующих 3-5 лет после 2021 года рост ненефтяного сектора составит примерно 3%. В целом, в этом году мы прогнозируем экономический рост на уровне 2,7% и в следующем году - 2,1-2,5%. Общий профицит сводного бюджета составит 5,3% ВВП. Рост доходов от нефти увеличит профицит счета текущих операций, который составит 10% ВВП".

Представитель МВФ также заявила, что в стране должна продолжаться политика консолидации бюджета: "На мой взгляд, решение Центробанка снизить учетную ставку является успешным шагом".