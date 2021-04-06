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МВФ: Экономика Азербайджана вырастет на 2,3% в этом году

МВФ: Экономика Азербайджана вырастет на 2,3% в этом году МВФ также прогнозирует снижение уровня безработицы в Азербайджане в 2021 году
Финансы
6 апреля 2021 г. 17:38
МВФ: Экономика Азербайджана вырастет на 2,3% в этом году

В 2021 году в Азербайджане ожидается экономический рост на 2,3%, а в 2022 году - на 1,7%.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске отчета Global Economic Outlook Международного валютного фонда (МВФ).

В документе отмечается, что в прошлом году экономика Азербайджана сократилась на 4,3%.

Кроме того, фонд заявил, что в этом году годовая инфляция в Азербайджане составит 3,5%, а в следующем году - 3,2%. В прошлом году этот показатель составлял 2,8%.

МВФ также прогнозирует снижение уровня безработицы в Азербайджане в 2021 году. Данный показатель, который в 2020 году составлял 6,5%, в этом году ожидается на уровне 5,8%, а в следующем году - 5,7%.

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Версия на английском языке IMF: Azerbaijan’s economy will grow by 2.3% this year 
Версия на азербайджанском языке IMF: Bu il Azərbaycan iqtisadiyyatı 2,3 % böyüyəcək

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