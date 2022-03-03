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Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась

Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась Экономика Азербайджана сильно восстановилась, поскольку прогресс в области вакцинации позволил ослабить меры социального дистанцирования, чему способствовал значительный рост в углеводородном секторе.
Финансы
3 марта 2022 г. 10:17
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась

Экономика Азербайджана существенно восстановилась, благодаря значительному прогрессу в вакцинации, что позволило ослабить карантинные меры, а также серьезному росту в углеводородном секторе.

Об этом сообщил Report новый глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану Чад Стейнберг (Chad Steinberg).

"В то же время в 2021 году инфляция выросла, главным образом отражая влияние роста мировых цен на продовольственных продуктов и других внешних факторов, а также корректировку некоторых регулируемых цен. В ближайшее время инфляция, вероятно, сохранится на высоком уровне.
Забегая вперед, учитывая последние геополитические события (российско-украинский конфликт-прим.), риски и неопределенность перспектив возросли. Положительным моментом является то, что недавнее быстрое снижение числа случаев заболевания COVID-19, если оно сохранится, может уменьшить один из источников риска для прогноза", - сказал Ч. Стейнберг.

Валютный фонд ожидает рост экономики страны на уровне 1,7%, ненефтяной ВВП вырастет на 2,5%.

Отметим, что с 21 по 25 февраля в Баку состоялся первый визит миссии МВФ, возглавляемой Чадом Стейнбергом.

"Миссия носила в основном ознакомительный характер, была сосредоточена на обсуждении последних событий, перспектив и рисков и не давала оценки экономической политики. Мы планируем вернуться в Баку весной/летом для проведения обсуждения статьи IV устава фонда", - сказал глава миссии.

Напомним, что Ч. Стейнберг сменил на этой должности Наталью Тамирису (Natalia Tamirisa), которая с января 2019 года возглавляла миссию МВФ по Азербайджану.

Отметим, что Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. С 2006 года правительство Азербайджана не осуществляет заимствований от МВФ, и сотрудничество ведется в рамках консультаций по статье IV устава фонда, технических миссий по основным направлениям макроэкономической политики.

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Версия на азербайджанском языке Çad Steynberq: “Azərbaycan iqtisadiyyatı yaxşı bərpa olunub”
Версия на английском языке Chad Steinberg: Azerbaijani economy recovered strongly

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