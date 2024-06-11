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МВФ: Доллар продолжает уступать позиции нетрадиционным валютам в резервах

МВФ: Доллар продолжает уступать позиции нетрадиционным валютам в резервах Американский доллар продолжает уступать позиции в международных резервах нетрадиционным валютам, однако до сих пор остается основной резервной валютой в мире.
Финансы
11 июня 2024 г. 10:45
МВФ: Доллар продолжает уступать позиции нетрадиционным валютам в резервах

Американский доллар продолжает уступать позиции в международных резервах нетрадиционным валютам, однако до сих пор остается основной резервной валютой в мире.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете Международного валютного фонда (МВФ).

"Доллар США продолжает сдавать позиции нетрадиционным валютам в международных резервах, но остается основной резервной валютой", - заявили в фонде.

Уточняется, что к нетрадиционным резервным валютам, доля которых в международных резервах растет, относятся австралийский, канадский и сингапурский доллары, южнокорейская вона, валюты стран Северной Европы и - в особенности - китайский юань.

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