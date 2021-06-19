О нас
Report Georgia
Аудио новости

МВФ: Для обеспечения долгосрочного роста экономики Азербайджана нужны структурные реформы

МВФ: Для обеспечения долгосрочного роста экономики Азербайджана нужны структурные реформы В Азербайджане необходимы структурные реформы для повышения производительности и обеспечения долгосрочного потенциала роста экономики.
Финансы
19 июня 2021 г. 11:26
МВФ: Для обеспечения долгосрочного роста экономики Азербайджана нужны структурные реформы

В Азербайджане необходимы структурные реформы для повышения производительности и обеспечения долгосрочного потенциала роста экономики.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Международного валютного фонда (МВФ) по итогам консультаций с правительством Азербайджана по статье IV Устава МВФ.

По мнению аналитиков МВФ, комплексные структурные реформы в соответствии с недавно утвержденными национальными приоритетами социально-экономического развития будут иметь большое значение для обеспечения устойчивого, инклюзивного и зеленого экономического роста в предстоящее десятилетие.

"Диверсификация экономики и содействие развитию динамичного ненефтяного сектора имеют решающее значение для улучшения перспектив экономического роста Азербайджана и создания рабочих мест. В этом отношении недавний акцент на улучшении управления и эффективности государственных предприятий уместен и должен быть подкреплен шагами по развитию конкуренции, улучшению управления, прозрачности и доступа к финансам, а также обеспечению достаточного финансирования сферы образования, здравоохранения и социальной защиты. чтобы помочь персоналу справиться с последствиями пандемии, и лучше подготовиться к долгосрочным проблемам, связанным с истощением нефтяных ресурсов, цифровизацией и изменением климата", - отмечает миссия Валютного фонда по Азербайджану.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке IMF: Structural reforms needed in Azerbaijan for long-term growth potential
Версия на азербайджанском языке IMF: Azərbaycanın uzunmüddətli böyümə potensialını artırmaq üçün struktur islahatlara ehtiyac var

Самое важное

СГБ задержала воевавшего в Сирии азербайджанца
СГБ задержала воевавшего в Сирии азербайджанца
18 июня 2021 г. 12:22
Азербайджан объявил в международный розыск трех армянских бизнесменов
Азербайджан объявил в международный розыск трех армянских бизнесменов
18 июня 2021 г. 11:05
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине жителя Агдама
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине жителя Агдама
17 июня 2021 г. 11:04
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган следят за игрой сборной Турции
ФотоИльхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган следят за игрой сборной Турции
16 июня 2021 г. 20:19
Эрдоган: Мы будем горды видеть Шушу культурной столицей тюркского мира
Эрдоган: Мы будем горды видеть Шушу культурной столицей тюркского мира
16 июня 2021 г. 16:36
Эрдоган прибыл в Милли Меджлис
Эрдоган прибыл в Милли Меджлис
16 июня 2021 г. 15:29
Президенты Азербайджана и Турции выступили с совместными заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
Президенты Азербайджана и Турции выступили с совместными заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
16 июня 2021 г. 01:32
Ильхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше
ФотоИльхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше
15 июня 2021 г. 15:33
Ильхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Физулинском районе
ФотоИльхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Физулинском районе
15 июня 2021 г. 13:25
Шуша сегодня - ФОТО
ФотоШуша сегодня - ФОТО
15 июня 2021 г. 12:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi