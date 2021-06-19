МВФ: Для обеспечения долгосрочного роста экономики Азербайджана нужны структурные реформы

В Азербайджане необходимы структурные реформы для повышения производительности и обеспечения долгосрочного потенциала роста экономики.

В Азербайджане необходимы структурные реформы для повышения производительности и обеспечения долгосрочного потенциала роста экономики.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Международного валютного фонда (МВФ) по итогам консультаций с правительством Азербайджана по статье IV Устава МВФ.

По мнению аналитиков МВФ, комплексные структурные реформы в соответствии с недавно утвержденными национальными приоритетами социально-экономического развития будут иметь большое значение для обеспечения устойчивого, инклюзивного и зеленого экономического роста в предстоящее десятилетие.

"Диверсификация экономики и содействие развитию динамичного ненефтяного сектора имеют решающее значение для улучшения перспектив экономического роста Азербайджана и создания рабочих мест. В этом отношении недавний акцент на улучшении управления и эффективности государственных предприятий уместен и должен быть подкреплен шагами по развитию конкуренции, улучшению управления, прозрачности и доступа к финансам, а также обеспечению достаточного финансирования сферы образования, здравоохранения и социальной защиты. чтобы помочь персоналу справиться с последствиями пандемии, и лучше подготовиться к долгосрочным проблемам, связанным с истощением нефтяных ресурсов, цифровизацией и изменением климата", - отмечает миссия Валютного фонда по Азербайджану.