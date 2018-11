МВФ: Девять крупных банков могут столкнуться с проблемами

© Sputnik/ Natalia Seliverstova

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Международный валютный фонд (МВФ) назвал девять крупных банковских структур, которые в ближайшие годы испытают трудности в получении устойчивого уровня прибыли. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе МВФ по вопросам глобальной финансовой стабильности.

"Хотя многие банки повысили свою рентабельность за счет переориентации бизнес-моделей, несколько таких банков продолжают страдать от унаследованных проблем и недостатков своих бизнес-моделей", - говорится в документе.

В частности, в МВФ считают, что Deutsche Bank, Barclays, Citigroup, а также Societe Generale, Unicredit, Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group могут в будущем получать прибыль ниже среднего.

Банки, на которые приходится примерно 17 трлн долларов активов, или приблизительно одна треть общей суммы активов ГСЗБ (глобальных системно значимых банков), могут по-прежнему иметь недостаточный для долгосрочной устойчивости уровень прибыли даже в 2019 году.

Отметим, что некоторые из этих банков имеют связи с Азербайджаном. Так, часть инвестиционного портфеля Госнефтефонда Азербайджана передана в управление дочерней структуры Deutsche Bank - Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH. Банк Unicredit – один из акционеров YapıKredi Bank Azerbaijan.