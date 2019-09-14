Bloomberg: МВФ даст Украине кредит на 5 млрд долларов

Международный валютный фонд (МВФ) почти согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около 5 млрд долларов сроком на три года.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, новая программа расширенного финансирования заменит существующий краткосрочный механизм финансовой помощи stand-by. При этом, условием оказания кредитной поддержки МВФ станет предоставление Киевом гарантий о сокращении бюджетного дефицита, либерализации сельскохозяйственного рынка и дальнейшие меры по борьбе с коррупцией.

Отметим, что глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий заявлял, что во время визита миссии МВФ будут обсуждаться параметры новой программы помощи Киеву.

Действующая программа stand-by была согласована Киевом и МВФ в конце декабря минувшего года. Она рассчитана на 14 месяцев и предусматривает финансовую помощь в размере 3,9 млрд долларов.