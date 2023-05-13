МВФ дал рекомендации центробанкам Кавказа и Центральной Азии

Банковский сектор региона Кавказа и Центральной Азии (КЦА) благополучно перенес пандемию — рентабельность восстановилась, а буферные запасы ликвидности и капитала находятся на высоком уровне.

Банковский сектор региона Кавказа и Центральной Азии (КЦА) благополучно перенес пандемию — рентабельность восстановилась, а буферные запасы ликвидности и капитала находятся на высоком уровне.

Как передает Report, об этом говорится в майском отчете Международного валютного фонда (МВФ) "Перспективы развития региональной экономики".

"Но центральным банкам следует учитывать риски для финансовой стабильности в условиях повышенной глобальной финансовой напряженности и тщательно отслеживать факторы уязвимости в финансовой системе, которые могут возникать вследствие продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики. Органам банковского надзора следует обеспечивать, чтобы системы руководства банков и управления риском соответствовали их профилям риска, в том числе чтобы применялось надлежащее стресс-тестирование нормативного капитала и рисков с параллельным укреплением режимов санации и основ кризисного управления", - считают авторы отчета.

МВФ отмечает, что после пандемии и отмены мер поддержки у банков региона медианный уровень прибыли на активы составил 3,9%, повысившись с 1,1% в 2020 году. Уровни капитализации оставались высокими, и коэффициенты капитала первого уровня составляли 16,7%, что на 8,1 процентных пункта выше нормативного минимального порога. Коэффициенты необслуживаемых кредитов в 2022 году в среднем составляли 4,4%.

"Большинство банков региона опираются на депозиты клиентов и долгосрочное финансирование, на которые совместно приходится более 90% совокупного финансирования. Однако сохраняются структурные факторы уязвимости, обусловленные относительно более низкими уровнями резервов на покрытие возможных убытков по кредитам, открытыми валютными позициями и несогласованностью позиций по различным валютам в условиях по-прежнему широко распространенной, хотя и снижающейся долларизации", - говорится в отчете.

МВФ подчеркивает, что в ответ на крупные притоки капитала из России некоторые банки стран-получателей средств увеличили свои ликвидные активы за границей вместо их направления на валютное кредитование внутри страны (Армения, Грузия), чтобы защититься от валютных рисков в случае неожиданного поворота в потоках средств. При этом чистый приток прямых иностранных инвестиций увеличился во всем регионе в среднем примерно на 1 процентный пункт ВВП по сравнению с 2021 годом, более чем компенсировав отток портфельных инвестиций.