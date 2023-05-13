МВФ: Частные переводы из России через банки Кавказа и Центральной Азии требуют тщательного мониторинга

Чистые денежные переводы из России в Азербайджан, Грузию и Армению увеличились в 2022 году более чем в пять раз по сравнению с предыдущим годом, достигнув 3%, 8% и 17% ВВП, соответственно.

Чистые денежные переводы из России в Азербайджан, Грузию и Армению увеличились в 2022 году более чем в пять раз по сравнению с предыдущим годом, достигнув 3%, 8% и 17% ВВП, соответственно.

Как передает Report, об этом говорится в майском отчете Международного валютного фонда (МВФ) "Перспективы развития региональной экономики".

"В Таджикистане и Узбекистане также отмечалось удвоение величины чистых денежных переводов, их увеличение составило от 13 до 23% ВВП. При этом чистые денежные переводы в Кыргызскую Республику, которая исторически зависела от денежных переводов работников-мигрантов из России, в 2022 году, наоборот, уменьшились примерно на 6 процентных пунктов ВВП. Масштабы этих притоков имеют критическое значение для макроэкономической ситуации в некоторых из этих стран, и неопределенность касательно их будущего размера и темпов изменений создает риск", - считают авторы отчета.

МВФ подчеркивает, что учитывая их величину, проведение частных переводов через банковскую систему также имеет следствия для финансовой стабильности, и требует тщательного мониторинга.

Согласно отчету, депозиты нерезидентов увеличились на 4–8 процентных пунктов ВВП в Армении, Грузии и Узбекистане, достигнув 6–18% ВВП и примерно такой же величины относительно совокупных активов банковской системы: "До настоящего времени банки следуют осмотрительному подходу, увеличивая буферные резервы ликвидности и предохраняя себя от потенциального риска оттока средств вместо того, чтобы направлять эти средства в качестве посредников на внутреннее кредитование. Приток мигрантов в связи с войной в Украине, повысил спрос, но при этом увеличил давление на цены на рынках аренды жилья и недвижимости. Численность мигрантов из России, прибывших в страны Кавказа и Центральной Азии (в основном в Армению, Грузию, Казахстан и Узбекистан), находится в диапазоне от 50 000 до 150 000 человек, что составляет до 5% населения принимающей страны. Это вызвало напряженность на рынках аренды недвижимости в Грузии и Казахстане, где арендная плата к концу 2022 года повысилась в реальном выражении более чем на 20% относительно того же периода предыдущего года, создавая давление в условиях уже высокой инфляции".

МВФ ожидает, что в 2023 году существенно снизятся темпы роста трансграничных трансфертов и притока мигрантов из России в страны Кавказа и Центральной Азии по сравнению с 2022 годом.

"В результате уменьшение денежных переводов и экспорта услуг приведет к ухудшению сальдо счета текущих операций СФР (страны с формирующимся рынком) и ССД (страны со средним доходом) и СНД (страны с низким доходом) - в среднем на 1,5 и 3% ВВП, соответственно. Снижение цен на нефть приведет к дальнейшему ослаблению сальдо счета текущих операций в странах-экспортерах нефти (Азербайджан, Казахстан и Туркменистан) в среднем на 5,4% ВВП", - говорится в отчете.

Согласно прогнозам, темпы роста ВВП в странах КЦА снизятся до 4,2% в 2023 году, а затем несколько повысятся до 4,5% в 2024 году. МВФ считает, что снижение темпов роста в 2023 году (ожидается, что оно будет резким в Армении и Грузии) отражает уменьшение первоначальных вторичных эффектов войны в Украине.

"Прогнозируемое снижение темпов роста в СНД отражает ослабление потоков денежных переводов в условиях замедления роста производства золота и сельскохозяйственной продукции. Аналогичным образом, по мере замедления внутреннего спроса в странах- экспортерах нефти (Азербайджан, Казахстан) прогнозируется снижение ненефтяной экономической активности. При этом в Казахстане ожидается повышение совокупного роста с 3,2% в 2022 году до 4,3% с нормализацией производства нефти и вводом в эксплуатацию дополнительных мощностей Тенгизского нефтяного месторождения", - считают аналитики Валютного фонда.

Аналитики МВФ отмечают, что в последние двадцать лет в России и странах Кавказа и Центральной Азии отмечался синхронизированный рост, что в основном было следствием прочных торговых и финансовых связей между ними. Тем не менее спад в России в 2022 году не привел к снижению экономического роста в странах КЦА. Напротив, большинство стран КЦА испытали существенный толчок роста вследствие неожиданных положительных внешних эффектов. Для оценки потенциальных рисков и принятия верных решений относительно будущих мер политики важно понимание природы и продолжительности действия этих вторичных эффектов, подчеркивает МВФ.

Согласно прогнозам фонда, темпы роста ненефтяного ВВП Азербайджана в 2023 году составят 4,2%, в 2024 году - 3,6%, нефтяного ВВП - 0,5% и 0,3% соответственно.