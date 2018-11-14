МВФ: Центральным банкам стоит задуматься о создании цифровой валюты

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Чтобы компенсировать снижение использования наличных денег, центральным банкам следует изучить вопрос об эмиссии собственной цифровой валюты.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

"Различные центральные банки по всему миру всерьез рассматривают эти идеи, в том числе в Канаде, Китае, Швеции и Уругвае. Они, как и МВФ, идут в ногу с изменениями и новым образом мышления", - сказала Лагард на саммите АСЕАН в Сингапуре.

Лагард подчеркнула, что у МВФ нет полной уверенности в том, как следует работать с новыми видами платежей и валют, и что у центробанков могут возникнуть разнообразные сложности. В том числе будет непросто найти баланс между защитой конфиденциальности пользователей валюты и мерами по предотвращению преступлений и нарушений.