МВФ: Более 100 стран мира изучают возможность ввода цифровых валют ЦБ

Более ста стран в настоящий момент находятся на том или ином этапе изучения возможности ввода в эксплуатацию цифровых валют центральных банков (Central Bank Digital Currency, CBDC).

Более ста стран в настоящий момент находятся на том или ином этапе изучения возможности ввода в эксплуатацию цифровых валют центральных банков (Central Bank Digital Currency, CBDC).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала, выступая на видеоконференции, организованной итальянским Университетом Боккони.

"Когда мы смотрим на мир цифровизации, то цифровая валюта, разумеется, является важной его частью. Помните, до пандемии мы говорили, что будущее за цифровыми технологиями. С пандемией это будущее наступило, и это очень заметно в мире денег", - отметила Георгиева.

По ее мнению, цифровые валюты открывают ряд возможностей, в частности, позволяют ускорить процесс перевода средств и сделать его менее дорогостоящим, однако важно понимать, что "подразумевается под цифровыми деньгами".

"Наиболее надежны цифровые валюты ЦБ, потому что они поддерживаются государством и интегрированы в денежно-кредитную политику. Цифровые валюты центральных банков все еще остаются новинкой. На самом деле сейчас существует только одна - Багамы выпустили свой "песчаный доллар", - добавила она.

Однако, по ее словам, МВФ проводил исследование среди входящих в него государств, по итогам которого выяснилось, что "110 стран находятся на каком-то этапе изучения CBDC".

"Так что это будет продвигаться весьма быстро", - считает глава фонда.