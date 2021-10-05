О нас
Report Georgia
Аудио новости

МВФ: Более 100 стран мира изучают возможность ввода цифровых валют ЦБ

МВФ: Более 100 стран мира изучают возможность ввода цифровых валют ЦБ Более ста стран в настоящий момент находятся на том или ином этапе изучения возможности ввода в эксплуатацию цифровых валют центральных банков (Central Bank Digital Currency, CBDC).
Финансы
5 октября 2021 г. 20:39
МВФ: Более 100 стран мира изучают возможность ввода цифровых валют ЦБ

Более ста стран в настоящий момент находятся на том или ином этапе изучения возможности ввода в эксплуатацию цифровых валют центральных банков (Central Bank Digital Currency, CBDC).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала, выступая на видеоконференции, организованной итальянским Университетом Боккони.

"Когда мы смотрим на мир цифровизации, то цифровая валюта, разумеется, является важной его частью. Помните, до пандемии мы говорили, что будущее за цифровыми технологиями. С пандемией это будущее наступило, и это очень заметно в мире денег", - отметила Георгиева.

По ее мнению, цифровые валюты открывают ряд возможностей, в частности, позволяют ускорить процесс перевода средств и сделать его менее дорогостоящим, однако важно понимать, что "подразумевается под цифровыми деньгами".

"Наиболее надежны цифровые валюты ЦБ, потому что они поддерживаются государством и интегрированы в денежно-кредитную политику. Цифровые валюты центральных банков все еще остаются новинкой. На самом деле сейчас существует только одна - Багамы выпустили свой "песчаный доллар", - добавила она.

Однако, по ее словам, МВФ проводил исследование среди входящих в него государств, по итогам которого выяснилось, что "110 стран находятся на каком-то этапе изучения CBDC".

"Так что это будет продвигаться весьма быстро", - считает глава фонда.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Скончался Сайяд Ализаде
Скончался Сайяд Ализаде
30 сентября 2021 г. 22:53
Пользователи сообщили, что WhatsApp начал возвращаться к работе
Пользователи сообщили, что WhatsApp начал возвращаться к работе
5 октября 2021 г. 03:16
Лига конференций: Карабах с крупным счетом в гостях побеждает Омонию
ВидеоЛига конференций: "Карабах" с крупным счетом в гостях побеждает "Омонию"
1 октября 2021 г. 00:54
Назначен новый гендиректор издательства Азербайджан
Назначен новый гендиректор издательства "Азербайджан"
1 октября 2021 г. 16:20
Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
5 октября 2021 г. 10:32
Депутат Верховной Рады: Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном
Депутат Верховной Рады: "Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном"
1 октября 2021 г. 17:00
В Баку полицейский застрелил жену в отделении полиции
В Баку полицейский застрелил жену в отделении полиции
30 сентября 2021 г. 10:35
В Азербайджане предлагается снизить школьный возраст
В Азербайджане предлагается снизить школьный возраст
1 октября 2021 г. 19:53
Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в селе Талыш и поселке Суговушан
ФотоИльхам Алиев поднял флаг Азербайджана в селе Талыш и поселке Суговушан
4 октября 2021 г. 17:50
Первая официальная делегация прибыла в аэропорт Физули
ВидеоПервая официальная делегация прибыла в аэропорт Физули
5 октября 2021 г. 01:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi