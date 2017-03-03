МВФ: Азербайджану следует ускорить реструктуризацию банковского сектора

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ "Думаю, реструктуризацию банковского сектора необходимо осуществить сейчас, и этот процесс должен охватить весь банковский сектор".

Об этом сообщил в интервью Report руководитель миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану Мохаммед аль-Горчи.

М.Горчи отметил, что МВФ только дает рекомендации государственным органам: "Мы обсудили целый ряд вопросов с государственными органами. Это вопросы, которые имеют особое значение. Конечно, в этом списке есть и банки, потому что текущее состояние банков серьезно влияет на экономику страны. Но эти рекомендации не касаются только банковского сообщества. Мы всегда даем рекомендации правительству. На основе наших рекомендаций в прошлом была создана Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР). Думаю, реструктуризацию банковского сектора необходимо осуществить сейчас, и этот процесс должен охватить весь банковский сектор. Здесь речь не о крупных банках типа Международный банк Азербайджана (МБА), но и о небольших банках. В Азербайджане уже предприняты некоторые шаги в этой области. Как вы знаете, были закрыты 11 банков. Другие банки находятся в процессе реструктуризации. Тем не менее, проблемы в банковском секторе остаются".

По данным представителя МВФ, нездоровые банки подрывают доверие населения к банкам: "Тем не менее, правительство намерено решить проблемы в банковском секторе как можно скорее. Слабые банки, проблемы банковского сектора в целом наносят ущерб экономике. Поэтому чем быстрее пройдет реструктуризация, тем лучше. Еще раз хочу сказать, что слабые банки оказывают негативное влияние не только на курс национальной валюты, но и на весь банковский сектор и экономику в целом. Одним из последствий этого негативного воздействия является снижение доверия населения к экономике и банковскому сектору. Поэтому для урегулирования проблем надо ускорить этот процесс. Конечно, процесс реструктуризации надо осуществлять строго, слабые банки должны получить возможность оздоровиться, или же исключить их из системы".

"Мы обсудили некоторые вопросы с ПНФР. Среди них явления, происходящие в банковском секторе, а также вопрос проводимой правительством и планируемой до конца года реструктуризации банков. Кроме того, мы обсудили ряд таких актуальных вопросов как инфляция, фискальная политика, экономический рост и долговые обязательства страны", - сказал глава миссии.