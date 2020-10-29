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МВФ: Азербайджан имеет значительный буфер для поддержки экономики

МВФ: Азербайджан имеет значительный буфер для поддержки экономики Официальный представитель МВФ отметил, что у Азербайджана больше возможностей для борьбы с пандемией
Финансы
29 октября 2020 г. 17:58
МВФ: Азербайджан имеет значительный буфер для поддержки экономики

"В результате воздействия пандемии коронавируса (COVID-19) мы увидели серьезную волатильность цен на нефть и газ".

Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Джихад Азур в ходе обсуждений о влиянии пандемии на Южный Кавказ и регион Центральной Азии.

По словам Азура, напрямую связанные с этими сферами торговля и туризм в экономиках стран региона также пострадали: “Мы можем видеть, что пандемия оказала разностороннее влияние на экономику.

Например, к негативным факторам, влияющим на экономику, было соблюдение социальной дистанции и другие подобные требования. Если вернуться на 7-8 месяцев назад, мы увидим, что большинство стран в этом регионе не были готовы к пандемии, и многие из них в 2014-2015 годах столкнулись с еще одним экономическим шоком”.

Официальный представитель МВФ отметил, что у Азербайджана больше возможностей для борьбы с пандемией: "Конечно, по сравнению с другими странами региона такие страны, как Азербайджан и Казахстан, имеют значительный буфер для дополнительной поддержки экономики. Они уже использовали много инструментов для управления экономическими шоками. Это включает как монетарные, так и фискальные шаги”.

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