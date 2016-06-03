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    МВФ: Азербайджан должен ужесточить денежную политику

    Фонд рекомендует внедрение более гибкой курсовой политики

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал правительству Азербайджана ужесточить денежную политику. Как передает Report, об этом говорится в распространенной МВФ информации.

    Согласно документу, Фонд считает необходимым реализацию жесткой денежной политики в целях контроля инфляции и роста спроса на манат.

    В то же время МВФ рекомендует подготовку многолетнего плана консолидации бюджета, внедрение фискальных ограничений и усиление рамок денежной и курсовой политики для обеспечения гибкости курса.

    Наряду с этим подчеркивается необходимость поддержания стабильной макроэкономической среды. Хотя Азербайджан обладает обширными ресурсами, для их поддержания требуются дополнительные меры.

    МВФ отметил, что власти согласны вернуться в 2017 году к консолидации бюджета за счет сокращения неэффективных государственных расходов и увеличения налоговых поступлений из ненефтяного сектора.

    Аналитическая группа Report считает, что данное заявление Фонда свидетельствует о предстоящем повышении кредитных ставок и колебании официального валютного курса в более широком диапазоне. Повышение ключевой ставки приведет к дедолларизации экономики, гибкости курсовой политики и снижению интереса населения и инвесторов к валютным резервам. 

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