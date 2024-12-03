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Мустафа Айдын: Совместные проекты повысят глобальную мощь Азербайджана и Турции в банковском деле

Мустафа Айдын: Совместные проекты повысят глобальную мощь Азербайджана и Турции в банковском деле Совместные проекты между Азербайджаном и Турцией в сфере цифрового банкинга и обмен информацией повысят региональную и глобальную мощь двух стран в банковском деле и финансовых технологиях.
Финансы
3 декабря 2024 г. 11:02
Мустафа Айдын: Совместные проекты повысят глобальную мощь Азербайджана и Турции в банковском деле

Совместные проекты между Азербайджаном и Турцией в сфере цифрового банкинга и обмен информацией повысят региональную и глобальную мощь двух стран в банковском деле и финансовых технологиях.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства по банковскому регулированию и надзору Турции Мустафа Айдын на VIII Международном банковском форуме в Баку.

По его словам, усилия Азербайджана по развитию цифрового банкинга привлекают внимание в том числе мирового сообщества. Цифровые платежные системы и безопасные финансовые услуги играют важную роль с точки зрения экономического развития и финансовой свободы, отметил Айдын.

"Обмен опытом и совместные проекты с Азербайджаном будут способствовать укреплению региональной финансовой экосистемы и повышению доверия инвесторов. Это особенно важно для обеспечения прозрачности и безопасности экосистемы. Процессы контроля в Турции не только обеспечивают безопасность финансовых операций, но и повышают прозрачность и безопасность в секторе в целом. Принятие аналогичного подхода в Азербайджане укрепит безопасность местных и иностранных инвесторов и повысит интерес к стране", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке BDDK: Azərbaycanla ortaq layihələrimiz bankçılıq və fintexlə bağlı gücümüzü artıracaq

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