Мустафа Аббасбейли назначен советником министра - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Председатель Ассоциации страховщиков Азербайджана (ASA) назначен советником министра труда и социальной защиты населения.

Как сообщает Report, новый советник министра Мустафа Аббасбейли приступил к исполнению своих обязанностей 21 января.

Начальник отдела по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов подтвердил этот факт.

Мустафа Аббасбейли 1980 г.р. в 2003–2018 годах занимал руководящие должности в Standard İnsurance, Standard İnsurance Georgia, Toyota Azerbaijan, Caspian European Club, Beyli Group. Он имеет степень доктора философии по юриспруденции и является автором более 50 научных работ, в том числе 2 книг. Аббасбейли также член Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики и Международной ассоциации адвокатов. Он преподает на факультете экономики и управления Азербайджанского государственного экономического университета.