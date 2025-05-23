Мушвиг Ахмедлы: НДЦ получит функции депозитария для инвестиционных фондов без отдельной лицензии

Национальный депозитарный центр (НДЦ) начал реализацию проекта по выполнению депозитарных функций для инвестиционных фондов и на текущем этапе уже разработаны первичные операционные схемы.

Национальный депозитарный центр (НДЦ) начал реализацию проекта по выполнению депозитарных функций для инвестиционных фондов и на текущем этапе уже разработаны первичные операционные схемы.

Как передает Report, об этом заявил советник председателя правления НДЦ Мушвиг Ахмедлы в ходе Финансово-инвестиционного форума, проходящего в Баку.

По его словам, внедрение проекта будет осуществляться поэтапно, поскольку он предполагает интеграцию и обмен данными между различными информационными системами.

"Депозитарий, осуществляющий учет активов фонда, является ключевым элементом инфраструктуры при создании инвестиционного фонда. Паи фонда представляют собой новый инвестиционный инструмент, доступный инвесторам. Согласно законодательству, при создании фонда необходимо назначить депозитарий, который будет вести учет его активов. Несмотря на растущий интерес к формированию инвестиционных фондов в Азербайджане, основным барьером остается отсутствие специализированных частных депозитариев. Это связано с низкой рентабельностью подобной деятельности в текущих рыночных условиях", - отметил М.Ахмедлы.

Он добавил, что с учетом сложившейся ситуации регулирующий орган предложил внести изменения в законодательство, позволяющие передать функции депозитария Национальному депозитарному центру.

"Теперь НДЦ уполномочен осуществлять депозитарную деятельность в отношении активов инвестиционных фондов без необходимости получения отдельной лицензии", - подчеркнул он.