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Муниципалитеты Азербайджана в 2025 году получат из бюджета 13,5 млн манатов

Муниципалитеты Азербайджана в 2025 году получат из бюджета 13,5 млн манатов 14:38 В следующем году из государственного бюджета Азербайджана муниципалитетам планируется выделить 13,5 млн манатов.
Финансы
19 ноября 2024 г. 15:09
Муниципалитеты Азербайджана в 2025 году получат из бюджета 13,5 млн манатов

В следующем году из государственного бюджета Азербайджана муниципалитетам планируется выделить 13,5 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем совместном заседании парламентского Комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии, Комитета по труду и социальной политике, Комитета по здравоохранению, Комитета по международным и межпарламентским связям.

По его словам, из них 7,5 млн манатов предназначены в качестве субсидии для регулирования доходов и расходов муниципалитетов:

"На целевые расходы муниципалитетов запланированы субсидии в размере 1,6 млн манатов, а на расходы, связанные с эксплуатацией и услугами объектов водоснабжения, находящихся в распоряжении муниципалитетов, - 4,4 млн манатов".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bələdiyyələri gələn il büdcədən 13,5 milyon manat vəsait alacaq

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